На Донбассе «мобики» из Краснодарского края отказались идти в наступление 17 5.03.2023, 16:34

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Они записали обращение к Путину.

Воюющие в Украине «мобики» из Краснодарского края РФ пожаловались на то, что их без подготовки «через день отправляют на штурмы» в Донецкой области, где они несут «огромные потери».

Солдаты отметили, что служат в 20-й дивизии 255-го полка 1-го мотострелкового батальона 2-й мотострелковой роты, сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Некоторые раненые пролежали на поле боя около 6 часов, после чего их захватили в плен», — отмечают россияне.

При этом они обращаются к диктатору Владимиру Путину, который был инициатором отправки сотен тысяч россиян «на убой».

Как писал сайт Charter97.org, в Украине почти полностью уничтожили полк из Иркутской области, который жаловался Путину.

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