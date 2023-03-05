КГБ проводит облавы в Минской области 7 5.03.2023, 17:15

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Проверяют активистов и владельцев дронов.

Подписчики Telegram-канала «Беларусь за МКАДом» сообщают, что в Минском районе уже вторые сутки идет облава, устроенная КГБ

Жителей района, которые засветились по народным политическим статьям, забирают в СИЗО КГБ. Известно, что каратели из-за подрыва самолета в Мачулищах завели уголовное дело по статье 289 (терроризм)

Есть сведения о задержании минимум 10 человек. Также проверяют владельцев дронов и квадрокоптеров.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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