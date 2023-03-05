1000 дней за решеткой: Николай Статкевич и Павел Северинец — настоящие лидеры белорусской оппозиции 5 5.03.2023, 18:26

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В Варшаве прошла акция солидарности с героями сопротивления.

В Варшаве прошла акция в поддержку лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца. Политики уже 1000 дней находятся в лукашенковских тюрьмах. Акция состоялась в центре польской столицы, возле памятника Николаю Копернику.

На митинге выступили один из лидеров партии Белорусская христианская демократия Евгений Дудкин, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, правозащитник центра «Весна» Дмитрий Соловьев и другие.

На акции звучали требования освободить всех белорусских политзаключенных. Отмечалось, что сегодня в тюрьмах Беларуси находятся тысячи узников совести, которые подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению. Говорилось о необходимости введения новых санкций против режима Лукашенко.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отметила, что Павел Северинец и Николай Статкевич являются настоящими лидерами оппозиции, которые посвятили свои жизни борьбе за свободу белорусского народа. При режиме Лукашенко Николай Статкевич находится в тюрьмах уже 12-й год, а Павел Северинец — 10-й, если суммировать все их тюремные сроки, аресты и «химии».

Наталья Радина призвала диаспоры проводить акции во всех странах Европейского союза и США, требуя ужесточить санкции против режима Лукашенко, а также соблюдать санкционный режим, введеный против белорусских властей и не позволять режиму обходить принятые против него ограничения.

Журналистка отметила, что «белорусы не должны ни на кого надеяться, а действовать сами, потому что никто кроме нас самих не добьется свободы для Беларуси».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко вспомнил о политзаключенных Евгении Афнагеле, Максиме Винярском, Полине Шарендо-Панасюк, Андрее Войниче, Павле Юхневиче, Сергее Козлове — активистах «Европейской Беларуси», которые находятся в заключении с 2020 года.

Он отметил, что эти люди наряду с Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и Алесем Беляцким являются настоящими лидерами Беларуси. Также политик призвал белорусов быть готовыми к освобождению своей страны от диктатуры, отметив, что «дело освобождения Беларуси — в руках каждого ее гражданина».

Координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко

На митинге также было принято обращение к президенту Польше Анджею Дуде с призывом помочь в освобождении белорусских политзаключенных.

Приводим текст обращения:

«Уважаемый господин Президент!

Мы, белорусские граждане, которые вынуждены были покинуть Беларусь из-за политики террора и политических репрессий, очень благодарны властям Польши и вам лично за то, что Польша стала для нас вторым домом, в котором мы находимся легально, имеем возможность учиться и работать.

Для нас очень ценным является и Ваше видение будущего взаимоотношений между Польшей и Беларусью — как двух добрососедских независимых демократических европейских государств.

Такого будущего хочет и белорусский народ.

Но мы, белорусы, давно лишены права выбирать власть, что в очередной раз было видно всему миру в 2020-м году.

А нелегитимная и незаконная власть в Беларуси делает вызов европейским ценностям, бросая в тюрьмы тысячи политзаключенных, убивая, массово избивая и пытая своих политических оппонентов. Так называемые власти не стесняются оглашать своей целью уничтожение гражданского общества, подчеркивая, что властям в Беларуси — «не до законов», что они, власти, служат имперской России.

Практически в Беларусь вернули сталинские времена, что подчеркивает каждый факт террора и политических репрессий, в том числе — и недавние незаконные приговоры, когда одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту каратели назначили 8 лет тюрьмы, а Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого позавчера приговорили к 10 годам заключения.

Для нас абсолютно очевидно, что эти небывалые для Европы репрессии в Беларуси в 2020 году закладывались ради зачистки нашей страны накануне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и продолжаются сейчас через поддержку имперской Москвой незаконного режима, захватившего власть в Беларуси.

Мы, участники варшавской акции солидарности с лидерами оппозиции Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем, обращаемся к вам, господин Президент, с просьбой инициировать составление списка белорусских политзаключенных, которые должны быть освобождены в первую очередь. Отказ официального Минска освободить этих политзаключенных должен привести к жестким санкциям против банды, которая до сих пор контролирует Беларусь и при этом имеет достаточно широкие торговые отношения как со странами Евросоюза, так и со странами-партнерами Евросоюза.

На наш взгляд, этот список должен начинаться с лидеров белорусской оппозиции и гражданского общества, которые в своей политической и общественной деятельности всегда руководствовались интересами белорусского народа, поддерживали демократические европейские ценности и противостояли беззаконию белорусского режима и имперской политике Кремля.

Это: Алесь Беляцкий, Анджей Почобут, Николай Статкевич, Павел Северинец, Григорий Костусев, Николай Козлов, Евгений Афнагель, Геннадий Дроздов, Максим Винярский, Геннадий Федынич.

Кроме того, в этом списке обязательно должны быть все женщины-политзаключенные, особенно учитывая тот героизм, который демонстрировали и демонстрируют за решеткой Анжелика Борис, Полина Шарендо-Панасюк, да и практически все белорусские политзаключенные-женщины. (по информации Dissidentby - 192 человека), все журналисты (по информации БАЖ — 32 человека) , все белорусские правозащитники (по информации «Весны» – 12 человек), все деятели культуры (по информации «Весны» – 108 человек), все пенсионеры (по информации «Весны» – 25 человек), политзаключенные с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями (по информации «Весны» – 74 человека), все несовершеннолетние (по информации Dissidentby – 6 человек)

Мы очень просим Вас, уважаемый господин Президент, обратить внимание на то, что мы требуем освобождения всех белорусских политзаключенных.

Но составление списка тех, кто должны быть освобождены срочно, позволит не только запустить процесс приостановки политического террора в Беларуси, но и нейтрализовать адвокатов белорусского и российского режимов, которые на Западе достаточно успешно блокировали и блокируют введение санкций именно за террор и политические репрессии против белорусов», — говорится в обращении.

Евгений Дудкин

Правозащитник центра «Весна» Дмитрий Соловьев

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Вячеслав Сивчик

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