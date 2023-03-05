У вас эскалация сломалась 2 Юлия Латынина

5.03.2023, 18:48

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Почему Путину нечем ответить на появление «партизан» в Брянской области.

За эту неделю на территорию России обрушился ряд мелких, но чувствительных неприятностей. Сначала — во вторник — в Брянске, Белгороде, Московской области и Туапсе посыпались беспилотники, и больше всех переполоху наделал случай в Санкт-Петербурге, когда отменили все рейсы, подняли в воздух истребители и объявили план «Ковер», подразумевающий немедленную посадку всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Большого вреда беспилотники не причинили — один упал возле газокомпрессорной станции, другой поджег помойку на территории нефтебазы, но шухер был изрядный.

Это была демонстрация того, что Путин не контролирует воздушное пространство над Россией, и контролировать не может: Россия слишком велика. А беспилотники летают на сотни км. Ukrjet, который упал под Коломной — на 1500 км в один конец.

Дальше — хуже. В четверг на территории Брянской области объявились «партизаны». Ультраправый россиянин Денис Капустин (Никитин), представившийся членом «Русского добровольческого корпуса», со товарищи пришли в Брянскую область в село Любечане. Зашли, прямо скажем, далеко: по Гугл-карте расстояние от границы до центра села составляет аж 600 метров.

Там, стоя на фоне фельдшерского пункта (других достопримечательностей в селе из трех с половиной улиц не нашлось), они призвали народ России бороться против Путина. По данным переписи населения 2013 года, в селе, где Капустин задвинул свою мощную освободительную речь, проживало 236 человек. На обратном пути (длиной в 600 метров, напоминаю), бравые освободители то ли обстреляли, то ли не обстреляли гражданский автомобиль. Это был зеркальный косплей путинских «шахтеров и трактористов» в Донбассе.

К этому перечню я бы прибавила историю с Молдовой. Кремль, по обыкновению пытаясь эскалировать ситуацию, чтобы отвлечь внимание от неудачного наступления, которое, как сырые дрова, трещит, дымит, но не занимается, стал, в очередной раз, совершать руками пассы вокруг Молдовы. В ответ экс-советник офиса президента Алексей Арестович на эфире у Марка Фейгина заявил, что он «сторонник ходов через всю доску» и почему бы ВСУ в таком разе не стереть с лица земли российский военный контингент в Приднестровье, численностью аж 1700 человек?

Признаться, давно я не видела, чтобы блеф били блефом с такой легкостью влет. Российская пропаганда заверещала — и заткнулась.

Что все это значит?

Очень просто: на фоне очевидного неуспеха российского наступления ВСУ начали стремительную эскалацию.

Зададимся вопросом: есть ли среди всех трех вышеперечисленных событий что-то, что нельзя было сделать раньше? Ответ: технически все это было осуществимо много месяцев назад. Фейковые освободители могли наведаться в село в 600 метрах от границы когда угодно. Беспилотники, пусть не в таком количестве, могли прилететь и раньше. А уж угрозы Молдове из Кремля доносились регулярно, — просто никогда в ответ не прилетало такой смачной оплеухи.

Почему? Очень просто. Раньше было непонятно, что на это ответит Путин. И непонятно было также, как на это среагируют в США и Европе. Не обрежут ли помощь; не сочтут ли хулиганством?

Украина и раньше расширяла границы дозволенного. Остров Змеиный, крейсер «Москва», Крымский мост, горящие нефтебазы, обстрелы аэродрома в Белгороде, Новофедоровка — ВСУ всегда руководствовались принципом, что проще попросить прощения, чем разрешения. США еще запрещали бить по военным объектам в Крыму, а ВСУ били и показывали, что за это ничего не будет. США убеждались, что ничего не будет — и поставляли оружие, которым это делать лучше и сподручней.

Но до сих пор (за исключением убийства Дарьи Дугиной, если оно связано с СБУ) речь шла об акциях, которые имели четкий военный смысл.

На этот раз акции другие. Они подчеркнуто бьют по имиджу Путина. Они демонстрируют, что Путин не контролирует даже собственных границ. Что «шахтеры и трактористы» могут навестить Брянск, и никакие надолбы их не удержат. Что угрозы насчет Молдовы — блеф, и т.д.

Есть такая вещь, как лестница эскалации. Любой конфликт развивается по нарастающей, и, если вы эскалируете правильно, то на каждый ход противника у вас должен найтись другой контрход, который повышает ставки.

Путин всегда обожал эскалировать. Если ему не удавалось победить в конфликте, он всегда выводил его на новый уровень. Не получилось захватить Донбасс-Луганск, — ввязался в Сирию, чтобы разменять ее на признание Крыма. Не получилось разменять Сирию на Крым — вмешался в выборы в США. И т.д. В этой войне, едва ее начав, он тоже привычно пригрозил эскалацией: применением ядерного оружия.

И вот теперь Украина применяет против Путина средства, на которые ему нечем ответить. Ракетные удары вглубь территории Украины в ответ на БПЛА? Так он их давно наносит.

Это не эскалация. «Шахтеры и трактористы» в ответ на «Русский добровольческий корпус»? Уже было.

Правильным ответом, конечно, стало бы победоносное наступление на Донбассе, но это, судя по всему, невозможно по техническим причинам. А ядерный шантаж как опция не годится. Во-первых, слишком сильно в ответ на булавочные уколы. Во-вторых, США давно дали понять, что в ответ на тактический ядерный удар вынесут российские войска на территории Украины конвенциональным оружием (грамотный с точки зрения лестницы эскалации шаг, он — деэскалирует ситуацию и уменьшает возможность повысить ставки до стратегического ядерного оружия).

Вот и приходится отсрочить совсем было уже созванный Совбез по поводу действий «террористов». Король голый, и это видят все. От властных элит и регионов до войск на фронте.

А кому охота умирать за голого короля? Или вместе с ним?

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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