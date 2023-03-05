Полковник ВСУ рассказал, когда начнется контрнаступление 5.03.2023, 19:28

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В Украине активно формируются штурмовые бригады.

Полковник ВСУ Владислава Селезнева для «24 канала» прокомментировал успехи оккупантов на фронте, называя их посредственными, потому что речь идет о продвижении на несколько сотен метров по отдельным направлениям на Донбассе за неделю. Владислав Селезнев с радостью напомнил, что в средине весны должно начаться контрнаступление ВСУ, предположив, когда именно это произойдет.

Украинский военный журналист сообщил: «Те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в районе Бахмута, с участием высших военных чинов, в частности генерала Сырского, говорят о следующем: есть четкое урегулирование ситуации, есть соответствующие действия, направленные на минимизацию потерь, связанные с активными действиями российской армии, и абсолютно рациональный подход».

Владислав Селезнев подчеркнул: «В войне что главное? Это квадратные километры или жизнь и здоровье наших воинов? Для меня ответ очевиден: только жизнь и здоровье наших воинов, поэтому маневренная оборона вполне возможна, отступление на другие позиции с целью уничтожения как можно большего количества российских оккупантов. Это тоже эффективная практика».

Военный эксперт предположил, когда начнется большое контрнаступление ВСУ: «Апрель не за горами. Мы все хорошо понимаем, что в середине апреля начнется масштабное контрнаступление украинских сил обороны составом тех штурмовых бригад, которые сейчас формируются и насыщаются и личным составом, и бронетехникой, в том числе от наших западных партнеров».

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