Соловьев подтвердил, что чуть не погиб под Угледаром 3 5.03.2023, 20:22

Российский пропагандист заявил, что «информацию о его передвижении слили».

Российский пропагандист Владимир Соловьев подтвердил, что попал под артиллерийский обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой области.

По его словам, «украинская артиллерия открыла интенсивный огонь» по населенному пункту, где проходила его встреча с российскими военными.

При этом пропагандист подозревает, что информацию о перемещении его съемочной команды по территории оккупированного региона украинской стороне могли предварительно передать.

«Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», - добавил он.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Соловьева под Угледар распорядился отправить лично глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Пропагандиста должны были сопроводить на окраине города для правоподобия его сюжетов.

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