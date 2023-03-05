Соловьев подтвердил, что чуть не погиб под Угледаром

Соловьев подтвердил, что чуть не погиб под Угледаром3
- 5.03.2023, 20:22
Российский пропагандист заявил, что «информацию о его передвижении слили».
Российский пропагандист Владимир Соловьев подтвердил, что попал под артиллерийский обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой области.
По его словам, «украинская артиллерия открыла интенсивный огонь» по населенному пункту, где проходила его встреча с российскими военными.
При этом пропагандист подозревает, что информацию о перемещении его съемочной команды по территории оккупированного региона украинской стороне могли предварительно передать.
«Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», - добавил он.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Соловьева под Угледар распорядился отправить лично глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Пропагандиста должны были сопроводить на окраине города для правоподобия его сюжетов.