В высшем военном руководстве России назревает новый конфликт 2 5.03.2023, 20:32

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Шойгу требует от генерала Мурадова «отработать звездочки на погонах».

В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает новый конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об «успехах» 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Сейчас глава Минобороны РФ Сергей Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

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