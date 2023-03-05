В Пулково экстренно совершил посадку российский ракетоносец Ту-22М

В Пулково экстренно совершил посадку российский ракетоносец Ту-22М1
- 5.03.2023, 22:42
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Военный самолет запросил аварийную посадку.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково совершил посадку российский ракетоносец Ту-22М, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, самолет сел благополучно, посадка не была аварийной. Аэропорт работает в штатном режиме и вновь принимает гражданские борты.
Ранее стало известно, что военный самолет запросил аварийную посадку из-за неблагоприятных метеоусловий. В Пулково «Известиям» заявляли, что не знают о готовящейся посадке.
Сегодня сообщалось, что на Петербург обрушился сильный снегопад.