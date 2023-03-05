закрыть
5 марта 2023, воскресенье, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Мелитополе раздались два взрыва

1
  • 5.03.2023, 22:47
  • 2,134
В оккупированном Мелитополе раздались два взрыва

Взрывы прогремели в разных частях города.

В воскресенье, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели одновременно два взрыва

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

О взрывах в нескольких районах на севере и западе города рассказали местные жители.

«Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком позднее время для военных учений. В Мелитополе громко. По информации жителей были слышны два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ», — говорится в сообщении.

популярное за неделю

Мнение

«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов
Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба