В оккупированном Мелитополе раздались два взрыва 1 5.03.2023, 22:47

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Взрывы прогремели в разных частях города.

В воскресенье, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели одновременно два взрыва

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

О взрывах в нескольких районах на севере и западе города рассказали местные жители.

«Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком позднее время для военных учений. В Мелитополе громко. По информации жителей были слышны два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ», — говорится в сообщении.