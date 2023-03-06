Стало известно о гибели еще одного белорусского добровольца в Украине 2 6.03.2023, 8:27

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фото: azov.org.ua

Он защищал «Азовсталь».

Боец полка «Азов» Руслан «Давид», который стоял на защите Мариуполя и которого называют легендой боев за «Азовсталь», рассказал о героическом сражении белоруса Евгения Логинова, с которым они воевали бок о бок. По словам «Давида», белорус Евгений Александрович Логинов с позывным «Мальдер» погиб еще 5 мая 2022 года в окрестностях «Азовстали».

«Он родился в Беларуси, но в детстве с родителями переехал в Николаев. Он был физически развит, всегда занимал первые места по плаванию. Трудно найти более доброго и воспитанного человека. Принимал участие в городских боях в Мариуполе, никогда не боялся врага и всегда был первым добровольцем на любые опасные задания. Отбить позицию — он первый поднимает руку, нужны добровольцы, чтобы помочь соседним отрядам, — Мальдер снова вызывается. Он всегда рвался в бой и всегда выходил сухим из жестких огневых контактов и поединков», — рассказывает о побратиме Руслан «Давид».

Он вспоминает, что пятого мая на завод зашла большая группа российских спецназовцев.

«Они взяли в плен несколько бойцов из смежных частей, которые сдали, где находятся наши бойцы, как незаметно подойти и с какой стороны. Сначала одному из наших бойцов бросили под ноги гранату, завязался бой. Мальдер открыл огонь, перестреливался с нападающими, но вражеская пуля попала ему в сонную артерию», — описывает тот бой «Давид».

По его воспоминаниям, Евгений «Мальдер» не искал публичности, не искал наград или собственной выгоды.

«Он не прятался за толстыми стенами и подвалами, не ел спокойно консервы и пайки, он был смелый, и таких людей в Мариуполе было не так много. Он испытал на себе всю тяжесть настоящей войны и городских боев. Безграничное тебе уважение, Мальдер».

Это как минимум уже 20-й белорус, отдавший жизнь за независимость Украины и Беларуси на украинской земле с начала 2022 года.

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