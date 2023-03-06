Deutsche Bank: У Путина может не оказаться денег перед выборами-2024 2 6.03.2023, 8:32

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Россия несет потери из-за нефтегазовых санкций.

Падение нефтегазовых доходов сулит Кремлю проблемы с традиционной раздачей денег гражданам, к которой власти прибегают перед крупными выборами, покупая лояльность бедного электората.

Если расходы на войну в Украине останутся прежними, а санкции против российской нефтегазовой отрасли сохранятся, возможности раздать деньги перед президентскими выборами-2024 «пострадают», предупреждают в обзоре по России аналитики Deutsche Bank, пишет The Moscow Times.

По их оценке, из-за европейского эмбарго, скидок на нефть и сокращения поставок газа в Европу российская экономика теряет $500 млн в день. Нефтегазовые доходы бюджета в январе и феврале упали почти вдвое, а сборы экспортных пошлин - в 4-5 раз.

Сверстанный с дефицитом в 3 триллиона рублей бюджет недоберет 1,5-2 триллиона налогов на нефть и газ, а еще 500 млрд рублей недополучит из-за слишком оптимистичного прогноза по экономике, полагают в Deutsche: Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП в этом году всего на 0,8% после падения на 2,1% - в прошлом.

И хотя это вряд ли повлияет на способность Кремля оплачивать войну в ближайшие месяцы, «ухудшение экономической ситуации создает потенциал для социального недовольства накануне назначенных на апрель 2024 года выборов президента», пишет DB.

«Погасить» кризис деньгами Кремль может оказаться неспособен Но несмотря на это, прогнозировать угрозу стабильности режима сейчас все же преждевременно, подчеркивают аналитики DB: для смены власти, как показывают исследования, требуется участие элит, прежде всего силовых.

Раздача денег россиянам накануне важных голосований - «типична» для России, напоминают эксперты банка. Так, в 2021 году, накануне выборов в Думу, правительство потратило 700 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, силовикам и семьям с детьми. В 2020 году на фоне голосования по изменению Конституции Владимир Путин объявил о единовременных выплатах на детей от 3 до 16 лет.

Обнуливший свои сроки по примеру африканских дикторов и правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина Путин сообщил в послании Федеральному собранию, что выборы-2024 «состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур». Подготовка к выборам, которые дадут старт пятому сроку Путина и позволят ему остаться у власти до 2030 года, уже началась, рассказали Bloomberg источники, близкие к Кремлю.

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