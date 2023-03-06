«Оккупанты в панике»: ВСУ уничтожили две базы с сотнями оккупантов в Мелитополе 1 6.03.2023, 8:47

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Взрывы прогремели вчера вечером.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области у российских оккупантов сильная паника. Вечером 5 сентября, как писал сайт Charter97.org, там прозвучали два мощных взрыва. О подробностях удара ВСУ рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Украинские военные точно попали в военные объекты оккупантов, которые расположены на севере города.

«Не там покурили оккупанты и достаточно метко они не там покурили. Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя была адской. Сотни оккупантов из Мелитополя не смогут вернуться никогда, а только вернутся в черных пакетах», - сказал Иван Федоров.

Он добавил, что более подробную информацию впоследствии предоставит генеральный штаб ВСУ.

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