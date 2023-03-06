Британская разведка: РФ восполняет потери танками, которым 60 лет 6.03.2023, 10:32

1,140

Вместо «Армат» будут Т-62.

РФ восполняет потери бронетехники, снимая с консервации 60-летние боевые танки Т-62, заявляет британская разведка.

«Существует реалистичная вероятность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери», - отмечают аналитики.

Первая танковая армия РФ ранее должна получить на вооружение танки следующего поколения Т-14 «Армата» с 2021 года. Однако в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые были идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года примерно 800 Т-62 были расконсервированы со складов, некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, улучшат их эффективность ночью.

«Однако оба типа старых транспортных средств будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности, отсутствие современной динамической брони», - отмечают в Минобороны Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».