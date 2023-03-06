В Беларуси запретили симферопольскую кильку и российские блины 4 6.03.2023, 13:19

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Под запрет попал и ряд других опасных продуктов.

По результатам лабораторных исследований, проведенных сотрудниками Госстандарта, выяснилось, что ряд продуктов, представленных на полках белорусских магазинов, нельзя употреблять в пищу.

В телеграм-канале белорусского Госстандарта появилась информация о том, что различная продукция (от блинчиков с вишней до рыбных консервов) нарушает требования технических регламентов Таможенного союза, пишет портал tochka.by.

Не к Масленице

При проверке замороженных блинчиков с вишней торговой марки «Морозко» выяснилось, что в состав вишневого повидла, использованного при их производстве, входит недопустимая пищевая добавка синтетический краситель азорубин (Е122).

При этом российский производитель честно указал наличие этого ингредиента в маркировке.

Но это не уберегло блинчики от запрета реализации, изъятия из обращения, прекращения действия документов об оценке соответствия, а также запрета на ввоз и обращение данной продукции на территории Беларуси.

Сухари и печенье

В составе двух видов панировочных сухарей обнаружен недопустимый синтетический краситель желтый «солнечный закат»- FCF (Е110), кроме того в продукте с маркировкой «оранжевые» наличествует и краситель Е102 (тартразин).

Использование обоих ингредиентов при производстве сухарей недопустимо согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В других кондитерских изделиях - печенье «С каплями» и глазированных конфетах «Крыжовничковъ» производства российских «КДВ Воронеж» и «Свит Лайф» соответственно - обнаружен не указанный в маркировке синтетический краситель тартразин (Е102), который может влиять на активность и внимание детей.

Крашеное мясо и рыба с консервантом

Те же нарушения (несоответствие союза ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011) найдены и в полуфабрикате из мяса птицы - палочках «Барбекю» в панировке «Домашняя сказка», в маркировке которых отсутствует информация о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей. В них обнаружен синтетический желтый краситель «солнечный закат» FCF (Е110).

А вот в рыбных консервах «Килька черноморская», произведенных компанией «Фортуна Крым» из оккупированного Симферополя и изготовленных почти год назад, в марте 2022-го, сотрудники Госстандарта нашли несоответствие сразу трем техрегламентам Таможенного союза.

В результате испытаний в составе продукта обнаружена недопустимая пищевая добавка консервант бензойная кислота в количестве 307,4 мг/кг.

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