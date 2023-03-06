Украинский военный рассказал, что решит судьбу Бахмута 1 6.03.2023, 14:17

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И это не бои за город.

Российские захватчики окружили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Именно по этому маршруту Украина осуществляет почти все обеспечение города. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.

Логистика на Бахмутском направлении есть, но очень сложная

Расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров. То есть фактически есть только 5-километровое «окно», через которое завозят почти все – боекомплект, еду и питьевую воду. Кроме того, туда нужно перебрасывать новый личный состав, а также вывозить раненых из города.

«Это все осуществляется в пределах этого пятикилометрового широкого «окна». Кроме того, почти при отсутствии больших серьезных дорог», – заметил Дикий.

По его словам, сейчас логистика сохраняется, но крайне сложная. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также по второстепенным грунтовым дорогам, что замедляет все эти транспортные перевозки.

«Именно это самое слабое место обороны Бахмута. Гарнизон держится абсолютно героически и профессионально», – подчеркнул экс-командир роты батальона «Айдар».

Какие бои станут решающими для Бахмута

Вооруженные Силы разумно держат оборону Бахмута и потери врага в разы превышают наши. Впрочем, это все возможно, пока сохраняется это «окно» на западе города. Оккупанты тоже это понимают, поэтому бросают основные силы на то, чтобы сузить этот логистический маршрут и по возможности окончательно его перебить.

«Фактически судьба Бахмута решится не в самом городе. Она решится за городом – там, где идут бои за трассы», – предположил экс-командир роты батальона «Айдар».

Он отметил, что северная трасса фактически безнадежно перебита. Захватчики закрепились там на господствующих высотах уже долгое время и выбить их оттуда является сложной задачей. Однако шансы еще есть на юге Бахмута. Враг простреливает эту дорогу, но еще не перешел ее. Следовательно, есть возможность оттеснить россиян от южной трассы.

В таком случае украинский гарнизон может держаться сколько угодно, поскольку будет нормальное транспортное сообщение.

«Если же наоборот – врагу удастся пересечь трассу и закрепиться за ней, например, в районе Часова Яра, тогда логистика станет почти невозможной и в этой ситуации, вероятнее всего, будет целесообразно переходить на другую линию обороны. Фактически в Бахмуте идет бой за каждый дом, но решающими и принципиальными станут бои за дороги», – сказал Дикий.

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