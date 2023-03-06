Украинские генералы Залужный и Сырский поддержали продолжение обороны Бахмута
- 6.03.2023, 15:15
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Зеленский провел новое заседание Ставки.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, провел новое заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали дальнейшие действия ВСУ в районе Бахмута.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войска ВСУ Александр Сырский.
«Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.
Также на заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.