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Суд вынес приговоры Дылевскому, Латушко и Тихановской

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  • 6.03.2023, 15:37
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Суд вынес приговоры Дылевскому, Латушко и Тихановской

Их судили заочно.

В Минске суд вынес приговоры лидеру Белорусского объединения рабочих Сергею Дылевскому, экс-кандидатке в президенты Светлане Тихановской, экс-министру культуры Павлу Латушко, Ольге Ковальковой и Марии Мороз. Отметим, что их судили заочно.

Светлана Тихановская получила 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, Павел Латушко — 18 лет колонии усиленного режима. Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет лишения свободы. Мороз и Ковалькова должны отбывать наказание в колонии общего режима, Дылевский — в колонии усиленного режима.

Приговор неокончательный и может быть обжалован.

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