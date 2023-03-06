Суд вынес приговоры Дылевскому, Латушко и Тихановской

Суд вынес приговоры Дылевскому, Латушко и Тихановской15
- 6.03.2023, 15:37
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Их судили заочно.
В Минске суд вынес приговоры лидеру Белорусского объединения рабочих Сергею Дылевскому, экс-кандидатке в президенты Светлане Тихановской, экс-министру культуры Павлу Латушко, Ольге Ковальковой и Марии Мороз. Отметим, что их судили заочно.
Светлана Тихановская получила 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, Павел Латушко — 18 лет колонии усиленного режима. Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет лишения свободы. Мороз и Ковалькова должны отбывать наказание в колонии общего режима, Дылевский — в колонии усиленного режима.
Приговор неокончательный и может быть обжалован.