Сергей Дылевский о приговоре лукашенковского суда: Посмеялся в очередной раз 1 6.03.2023, 15:54

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Нелегитимный суд не может вынести легитимный приговор.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский в комментарии для сайта Charter97.org отреагировал на приговор лукашенковского суда. Напомним, ему заочно присудили 12 лет колонии строгого режима:

— Посмеялся в очередной раз. Никакой реакции: ни негатива, ни позитива нет. Нелегитимный суд не может вынести легитимный приговор.

Система заочных судов в принципе незаконна. Человек просто не имеет возможности защищаться. Насколько мы видим, приговоры в последнее время просто неадекватные — за несогласие с действиями режима, несогласия с войной и так далее.

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