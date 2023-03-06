Сергей Дылевский о приговоре лукашенковского суда: Посмеялся в очередной раз

Сергей Дылевский о приговоре лукашенковского суда: Посмеялся в очередной раз1
- 6.03.2023, 15:54
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Нелегитимный суд не может вынести легитимный приговор.
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский в комментарии для сайта Charter97.org отреагировал на приговор лукашенковского суда. Напомним, ему заочно присудили 12 лет колонии строгого режима:
— Посмеялся в очередной раз. Никакой реакции: ни негатива, ни позитива нет. Нелегитимный суд не может вынести легитимный приговор.
Система заочных судов в принципе незаконна. Человек просто не имеет возможности защищаться. Насколько мы видим, приговоры в последнее время просто неадекватные — за несогласие с действиями режима, несогласия с войной и так далее.