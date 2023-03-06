Российский «мобик» сбежал с войны и угрожал взорвать военкомат

Российский «мобик» сбежал с войны и угрожал взорвать военкомат2
- 6.03.2023, 16:18
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В военкомат он приехал пьяный на такси.
Российский военный, мобилизованный в октябре 2022 года, пришел в военкомат в подмосковном Домодедово с гранатой «Ф-1» и угрожал взорвать здание, передает телеграм-канал «Украина 365».
Российские пропагандистские массмедиа со ссылкой на полицию утверждают, что отличившемуся солдату было 38 лет и он якобы совершил побег из воинской части. Также пишут, что он приехал пьяный на такси и «беспрепятственно» вошел в военкомат, принявшись выкрикивать угрозы.
Судя по фото, выставленным в Сеть, военного задержали. Причины, которые заставили его совершить этот отчаянный поступок, не разглашаются.