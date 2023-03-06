Белорус упал с горы в Альпах, пролетев сотню метров по склону 6.03.2023, 16:35

Его на вертолете доставили в клинику.

В австрийских Альпах случилось опасное происшествие с 37-летним гражданином Беларуси, проживающим в Германии: во время восхождения на гору он поскользнулся и упал, пролетев 100 метров вниз по склону. Об этом сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на полицию федеральной земли Тироль.

Инцидент произошел 5 марта около 12.55. Наш соотечественник с группой из еще шести альпинистов поднимался на вершину горы Цуккерхютль (3507 м), находящейся недалеко от города Инсбрук.

Не дойдя примерно 50 метров до пика, он фотографировал открывающийся вид долины, но поскользнулся и пролетел около 100 метров вниз по крутому каменистому снежному склону.

В результате падения мужчина получил травмы неопределенной степени тяжести и был доставлен на спасательном вертолете в клинику в Инсбруке.

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