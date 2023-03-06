Россияне расстреляли безоружного украинского военного после фразы «Слава Украине!» 12 6.03.2023, 17:40

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На расстрел уже отреагировал Офис президента Украины.

В Сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. На опубликованных кадрах можно четко увидеть, что защитник Украины безоружен, пишет «Униан».

На записи боец стоит вполне спокойный и курит, голос за кадром говорит: «Снимай его». В последние мгновения своей жизни украинский пленный произносит «Слава Украине!». После этого раздается автоматная очередь, окровавленный защитник падает.

На видео расстрела захватчиками защитника Украины уже отреагировал Офис президента Украины и написал:

«Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о «нацистах». Убийство человека, попавшего в плен, - еще один пример этого».

У Зеленского назвали убийство украинского бойца примером российской национальной ничтожности и слабости и пообещали, что за каждое военное преступление будет расплата.

Отметим, что пока неизвестно, где и когда это видео убийства украинского военнопленного было снято.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры! Не рекомендовано к просмотру беременным и людям со слабой психикой! 18+

Видео расстрела украинского военного можно посмотреть по линку.

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