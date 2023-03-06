ЧВК «Вагнер» начал вербовать пациентов психоневрологических диспансеров 10 6.03.2023, 19:13

4,512

Пациентов отправят на войну в Украину.

Вступивший в конфликт с министерством обороны и отрезанный от возможности вербовать заключенных тюрем, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин переключился на психоневрологические диспансеры.

Объявление о том, что теперь для поступления на службу в «Вагнер» не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма, разместили в одной из групп ЧВК в соцсетях. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК.

Корреспондент The Moscow Times под видом одного из добровольцев обратился на горячую линию «Вагнера» и сообщил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. В ответ прислали формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить. «С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя», — сообщил рекрутер ЧВК.

Из инструкции следует, что в ЧВК не берут людей «болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С». Однако никаких справок не требуют, по прибытию на место, как следует из той же инструкции, серьезного медицинского обследования не проводится: берут лишь экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

В паблике ВКонтакте рекрутеры объясняют резкое снижение требований к поступающим на службу: «чтобы убрать лишнюю бюрократию».

«Вагнер» испытывает «кадровый голод»: в феврале был приостановлен набор наемников в тюрьмах и колониях. Сейчас вербовкой заключенных на войну в Украину занимается исключительно министерство обороны РФ.

По данным американской разведки, к декабрю численность бойцов «Вагнера» достигала 50 тысяч человек, из которых лишь 10 тысяч были профессиональными наемникам, а 40 тысяч — бывшими зэками, завербованными Пригожиным.

С начала войны «Вагнер» потерял в Украине больше 30 тысяч бойцов, в том числе 9 тысяч убитыми, говорил, ссылаясь на разведданные, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, более 4 тысяч погибших пришлось на декабрь, когда отряды «Вагнера» были брошены на штурм Бахмута. Из убитых 90% были бывшими заключенным, сообщил Кирби.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».