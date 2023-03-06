СМИ: Россияне думают над путями ухода из Запорожской АЭС 4 6.03.2023, 23:28

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Оккупанты маркируют оборудование, которое они хотят вывезти в РФ в случае отступления.

Российское оккупационное войско думает над путями ухода из Запорожской АЭС и обозначает оборудование, которое хочет похитить в случае бегства со станции.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на телеграмм-канал «Энергодар».

На ЗАЭС российские оккупанты маркируют оборудование, которое они хотят вывезти в РФ в случае своего отступления. Особое внимание они уделяют Центру подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП «АЭК»"Энергоатом".

В Центре подготовки, созданном на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, атомщики со всего мира получали уникальные практические навыки эксплуатации и ремонта атомных электростанций на полномасштабных моделях оборудования.

Для осмотра этого здания российские оккупанты привезли так называемых «специалистов атомной отрасли», составивших перечень оборудования, которое «нужно демонтировать», то есть украсть, когда россияне будут отступать со станции.

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