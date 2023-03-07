Пригожин о ситуации в Бахмуте: Нам всем конец 1 7.03.2023, 9:06

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Главарь ЧВК «Вагнера» запаниковал из-за подкреплений ВСУ.

Владелец российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перебрасывают в приближенные к нему населенные пункты на Донетчине.

Ответ «повара Путина» российским журналистам был опубликован в Telegram-канале «Кепка Пригожина», сообщает obozrevatel.com. Он также признал, что украинские войска будут биться за Бахмут до конца – это, по его словам, очевидно.

«ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок», – сказал Пригожин.

Пригожин пожаловался, что ВСУ стянули новые группировки к Бахмуту, и начал канючить боеприпасы

Он рассказал, что «стучится во все двери», чтобы его наемникам дали боеприпасы и подкрепление. Также владелец ЧВК просит, чтобы «вагнеровцам» помогли прикрыть фланги. Однако, судя по всему, с этим возникнут проблемы, так как его представителя сейчас выгнали из штаба. С «поваром Путина» в командовании российской армии и минобороны взаимодействовать не хотят.

«В случае, если все слаженно, без амбиций и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет конец. Вот, собственно говоря, и ваш ответ», – добавил владелец ЧВК.

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