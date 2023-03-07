Замглавы МВД Польши: Мы готовы полностью закрыть «окно» для Беларуси 5 7.03.2023, 9:13

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Варшава готовит новые санкции против режима Лукашенко.

Власти Польши должны продолжать давление на режим Лукашенко, готовят сотни новых кандидатов в санкционный список и без колебаний закроют границу с Беларусью при необходимости. Об этом в интервью программе «Гость событий» на телеканале Polsat в понедельник заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

— Мы должны противостоять действиям Александра Лукашенко на польско-белорусской границе, как и его действиям против собственной оппозиции и польского меньшинства. Напомню, что Анджей Почобут получил 8 лет колонии, мы не можем это принять, — сказал замглавы МВД.

Также он напомнил о разрушении кладбищ солдат Армии Крайовой в Беларуси. Это неприемлемо для Польши, подчеркнул Вонсик.

— Мы не можем позволить, чтобы за нашей восточной границей спел режим, реализующий планы Путина. Поэтому действуем достаточно жестко по отношению к Беларуси и без колебаний применим другие инструменты.

Так, Польша готовит пополнение в санкционный список, сообщил чиновник.

— В обработке несколько сотен лиц на внесение в санкционный список, стоящих за «системой правосудия» — судами, которые вынесли приговоры, подобные приговору против Почобута, — сказал он.

Вонсик не исключил, что Польша в будущем закроет все погранпереходы на границе с Беларусью.

— Мы готовы к любому сценарию, и если ситуация будет эскалироваться, мы готовы закрыть «окно» Беларуси. Ведь для нас Беларусь — это лишь маленькая форточка, а Польша для нее — окно в мир, — заявил замглавы МВД Польши.

Он отметил, что погранпереходы важны для белорусской экономики и уровня жизни, но также и для поддержки Лукашенко.

— Не будем колебаться, если будет такая ситуация, такая необходимость, — подчеркнул Вонсик.

Тем не менее, добавил он, польское правительство «ждет шага Минска».

— Полагаем, что мы можем пойти и другим путем, если Минск докажет, что ему это важно, — сказал Вонсик.

Ведущий также поинтересовался у него, как правительство намерено реагировать на меры, которые в Беларуси предпринимают против польских перевозчиков. Он пересказал информацию от перевозчиков о том, что Беларусь не выпускает просто так уже въехавшие польские грузовики: водители могут вернуться в Польшу, но от них требуют оставить машины в Беларуси. Так задержано уже около 70 польских фур. И от их владельцев требуют выплатить по 8,5 тыс. евро за машину за каждый въезд в Беларусь в течение последних полугода, некоторым фирмам насчитали около 275 тыс. евро такого штрафа.

Замминистра подтвердил, что власти в контакте с польскими перевозчиками по этому вопросу.

— Будем реагировать адекватно, то есть будем применять подобные методы в отношении белорусских перевозчиков, — ответил замглавы МВД Польши.

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