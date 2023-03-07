Замглавы МВД Польши: Мы готовы полностью закрыть «окно» для Беларуси

Замглавы МВД Польши: Мы готовы полностью закрыть «окно» для Беларуси5
- 7.03.2023, 9:13
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Варшава готовит новые санкции против режима Лукашенко.
Власти Польши должны продолжать давление на режим Лукашенко, готовят сотни новых кандидатов в санкционный список и без колебаний закроют границу с Беларусью при необходимости. Об этом в интервью программе «Гость событий» на телеканале Polsat в понедельник заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.
— Мы должны противостоять действиям Александра Лукашенко на польско-белорусской границе, как и его действиям против собственной оппозиции и польского меньшинства. Напомню, что Анджей Почобут получил 8 лет колонии, мы не можем это принять, — сказал замглавы МВД.
Также он напомнил о разрушении кладбищ солдат Армии Крайовой в Беларуси. Это неприемлемо для Польши, подчеркнул Вонсик.
— Мы не можем позволить, чтобы за нашей восточной границей спел режим, реализующий планы Путина. Поэтому действуем достаточно жестко по отношению к Беларуси и без колебаний применим другие инструменты.
Так, Польша готовит пополнение в санкционный список, сообщил чиновник.
— В обработке несколько сотен лиц на внесение в санкционный список, стоящих за «системой правосудия» — судами, которые вынесли приговоры, подобные приговору против Почобута, — сказал он.
Вонсик не исключил, что Польша в будущем закроет все погранпереходы на границе с Беларусью.
— Мы готовы к любому сценарию, и если ситуация будет эскалироваться, мы готовы закрыть «окно» Беларуси. Ведь для нас Беларусь — это лишь маленькая форточка, а Польша для нее — окно в мир, — заявил замглавы МВД Польши.
Он отметил, что погранпереходы важны для белорусской экономики и уровня жизни, но также и для поддержки Лукашенко.
— Не будем колебаться, если будет такая ситуация, такая необходимость, — подчеркнул Вонсик.
Тем не менее, добавил он, польское правительство «ждет шага Минска».
— Полагаем, что мы можем пойти и другим путем, если Минск докажет, что ему это важно, — сказал Вонсик.
Ведущий также поинтересовался у него, как правительство намерено реагировать на меры, которые в Беларуси предпринимают против польских перевозчиков. Он пересказал информацию от перевозчиков о том, что Беларусь не выпускает просто так уже въехавшие польские грузовики: водители могут вернуться в Польшу, но от них требуют оставить машины в Беларуси. Так задержано уже около 70 польских фур. И от их владельцев требуют выплатить по 8,5 тыс. евро за машину за каждый въезд в Беларусь в течение последних полугода, некоторым фирмам насчитали около 275 тыс. евро такого штрафа.
Замминистра подтвердил, что власти в контакте с польскими перевозчиками по этому вопросу.
— Будем реагировать адекватно, то есть будем применять подобные методы в отношении белорусских перевозчиков, — ответил замглавы МВД Польши.