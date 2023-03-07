Сестра узнала брата, расстрелянного россиянами за слова «Слава Украине!» 2 7.03.2023, 9:25

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Стало известна личность украинского героя.

Стало известно имя пленного воина ВСУ, которого российские оккупанты расстреляли за слова «Слава Украине!» и сняли это циничное преступление на видео. В безоружном Герое, который резко ответил вооруженному террористу из рядов ВС РФ, украинка узнала своего брата.

Но пока личность военнослужащего хранят в тайне. Об этом сообщила локальный продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко в Facebook.

«Узнала. Проверила. Сестра говорит: «100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то как он курил сигарету», – написала она.

По ее словам, украинка попросила подождать, пока выйдут на связь побратимы воина «с нуля». Также сестра погибшего защитника добавила, что хочет побыть возле его матери.

«Слава Герою!» – написала София Кочмар-Тимошенко.

Как сообщал сайт Charter97.org 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Российские военные преступники выстрелили в бойца после того, как он отказался снять шеврон с формы и произнес слова «Слава Украине!».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц военного ВСУ. Он призвал украинцев ответить мужественному защитнику легендарным поздравлением «Героям слава!».

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