Под Соледаром ликвидировали русского танкиста, который опрометчиво выглянул из люка 7.03.2023, 9:47

ВСУ попали в оккупанта FPV-дроном.

В сети опубликовали запись работы украинского FPV-дрона, который целился в танк армии РФ, а попал в голову оккупанта.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале боевой группы К2 54 ОМБр ВСУ.

На видео зафиксирован полет дрона, корректировка его полета и последние кадры жизни командира экипажа российского танка.

На первых кадрах видно, как дрон поднимается с земли. Местность вокруг намеренно размыта, чтобы скрыть место старта.

Через мгновение изображение становится более четким: заметно, как на расстоянии с несколько сотен метров по дороге движется российский танк.

Оператор тратит время, чтобы прицелиться - слышать, как переговариваются между собой бойцы ВСУ.

FPV-дрон нацелился точно в башню – туда и влетел.

Украинские военные, просматривая видео, заметили интересную особенность самоуничтожения дрона-камикадзе. На последних кадрах видно, как в отверстие люка танка смотрится глава российского танкиста. Есть надежда, что дрон нанес этой голове действительно непоправимый вред.

Бойцы ВСУ указывают, что удар дроном был нанесен на отрезке фронта между Северском и Соледаром. При этом не сообщают, когда именно произошло событие.

OSINT-аналитики, отслеживающие активность в пророссийских пабликах, обнаружили сообщение, в котором, вероятно, речь идет об атаке дрона-камикадзе 54-й бригады ВСУ.

Автор описывает ситуацию, зафиксированную на видео: гибель командира танка в результате прямого попадания FPV-дрона, стоимостью 200 долларов. Также указывается, когда именно произошло событие – 25 февраля.

Ukrainian FPV kamikaze drone flies right into the open commander's hatch of a Russian tank on the move. By K2 battalion of the 54th brigade.https://t.co/DhOmAMPWL9 pic.twitter.com/uP5vVMPfb3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 6, 2023

Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ и волонтеров сообщества DeepState, на отрезке фронта Северск-Соледарь на Донетчине в течение последних двух недель произошли минимальные изменения. Об этом свидетельствует онлайн-карта – линия фронта будто застыла, Силы обороны Украины крепко удерживаются позиции.

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