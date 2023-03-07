Гордый украинский воин перед трусливыми российскими захватчиками 7 7.03.2023, 10:31

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Мировые звезды — о видео расстрела пленного за слова «Слава Украине!».

Видео, на котором российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного за слова «Слава Украине», всколыхнуло наше общество. Украинцы в сети буквально кричали об этом военном преступлении захватчиков – хэштег «Слава Украине!» за несколько часов возглавил мировые тренды Twitter.

На расстрел украинского Героя, без страха смотревшего в глаза смерти, отреагировали известные деятели, политики, журналисты и лидеры мнений.

Сайт obozrevatel.com собрал комментарии некоторых из них.

Американский политик Пол Массаро, старший советник Хельсинкской комиссии при Конгрессе США присоединился к флешмобу, начатому украинцами. Он написал в Twitter «Слава Украине» и опубликовал фото убитого россиянами украинского пленного.

Французский философ, писатель и политический журналист Бернар-Анри Леви написал, что поступок украинского солдата является воплощением неповиновения и безграничного мужества. Он сравнил кадр с видео, на котором воин держит в руке сигарету, с фотографией Роберта Капы, на которой изображен солдат, убитый во время гражданской войны в Испании (1936).

Астронавт NASA и отставной капитан ВМС США Скотт Келли в Twitter распространил информацию о военном преступлении оккупантов.

Американский писатель, кинопродюсер и бывший военнослужащий ВМС США Чак Пфаррер подчеркнул, что российские преступники и убийцы, которые вторглись в Украину, должны быть привлечены к ответственности.

Румынский активист и волонтер Раду Хоссу отметил героизм нашего воина, который, осознавая, что его убьют, произнес самые важные слова, глядя прямо в глаза врагам.

«Это не человек. Это герой. Это идея. Герои и идеи никогда не умирают. Украина победит», – добавил он.

Испанский журналист Зигор Алдама, освещающий войну РФ против Украины, написал, что россияне, казнив украинского пленника, создали еще одного Героя.

Основатель проекта Saint Javelin, канадский журналист украинского происхождения Кристиан Борис ответил тем, кто начал продвигать нарратив о том, что «жестокость во время войны проявляется с двух сторон».

«Просто помните, что этот парень стоял на своей земле. Он не покинул свою страну для того, чтобы пойти и вторгнуться в другую страну. Он защищал свой дом и безоружный был убит оккупантами», – написал он.

На странице Грузинского национального легиона в Twitter отметили, что в освобожденных городах Украины будут установлены памятники Герою. Они будут олицетворять не только его, но и всех, кто так же говорил захватчикам «Слава Украине».

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