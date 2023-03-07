Ввоз подержанных автомобилей в Беларусь из Литвы вырос почти в 10 раз 2 7.03.2023, 12:06

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В основном это машины до пяти тысяч евро.

В Беларусь за первые два месяца года ввезли более 2600 подержанных автомобилей из Литвы. За год объем вырос почти в 10 раз, сообщает Delfi со ссылкой на LNK.

В сюжете литовского телеканала приводится мнение директора каунасского авторынка Валентинаса Науяниса, который отмечает активизацию спроса со стороны белорусских граждан. В основном они интересуются автомобилями не старше 2010 года выпуска. Речь идет о машинах стоимостью 4000-5000 евро марок Volkswagen, Audi, Toyota. Науянис обращает внимание на то, что среди покупателей много людей, которые пользуются в Беларуси льготами при растаможке: «многодетные, всякие ветераны». Директор авторынка полагает, что значительная часть купленных автомобилей, особенно более дорогая, не остается в Беларуси.

«Есть активность, это не массово, но покупают. Машины получше, вероятно, идут в Россию, из-за разницы в цене, растаможка в Беларуси дешевле, но берут машины поновее», — сказал он.

Надо отметить, что в прошлом году продажи новых автомобилей через автодилеров, входящих в БАА, в Беларуси сократились до 17,2 тыс. При этом на пресс-конференции председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода отмечал, что на продажи дилеров приходится около 15% от общего числа автомобилей, поступивших в Беларусь. По оценкам БАА, в прошлом году суммарный импорт и производство автомобилей составили около 100 тыс. единиц.

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