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ВСУ прямым попаданием уничтожили расчет российского ПТРК «Корнет»

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  • 7.03.2023, 12:10
  • 2,772
ВСУ прямым попаданием уничтожили расчет российского ПТРК «Корнет»

В отверстие диаметром менее одного метра попали на расстоянии в километр.

6 марта бойцы 93-й бригады опубликовали видео, на котором показали удар по вражескому расчету, стрелявшему из ПТРК «Корнет».

Информация обнародована в Twitter военного из бригады.

Видео длится всего лишь 34 секунды и не сопровождается музыкой: дрон фиксирует месть за побратимов.

В начале записи видны продырявленные руины где-то на линии фронта Донецкой области. В одном из отверстий установлен ПТРК «Корнет» армии РФ.

В ПТРК медленно идут российские военные - за каждым движением следит украинский дрон, который нацеливает удар.

Наконец россияне оказались около «Корнета». И тогда прилетает снаряд ВСУ.

Если замедлить запись, то видно две вещи:

солдат из вражеского расчета заметил снаряд и попытался уклониться, хотя сила взрыва была такова, что он вряд ли выжил;

украинские артиллеристы попали в отверстие диаметром до 1 метра с расстояния минимум километр.

Боец, выкладывая видео, подчеркнул, что это - месть за побратимов, с которыми воевали бок о бок месяцами.

Отметим, ПТРК «Корнет» – противотанковый ракетный комплекс, способный стрелять на расстояние до 5 км и пробивать броню толщиной 1000-1200 мм по ДЗ.

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