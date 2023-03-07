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В Минске массово задерживают стрелков

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  • 7.03.2023, 12:29
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В Минске массово задерживают стрелков

Правозащитники сообщают о десятках задержанных.

В Минске силовики задерживают людей умеющих стрелять, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Среди задержанных — участники различных чемпионатов по стрельбе в Беларуси.

Официальная причина задержания неизвестна, однако родственники думают, что это может быть связано с диверсией в Мачулищах.

Вчера выяснилось, что в деревнях в окрестностях Мачулищ задержали не менее 20 человек, шестерых из них оставили за решеткой.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

После этой диверсии в Беларуси прошел ряд «зачисток». В СМИ появлялись сведения о допросах и обысках у владельцев дронов в Минске.

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