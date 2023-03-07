Карма настигла боевика по кличке «Керчь», пытавшего в Краматорске украинского подростка 1 7.03.2023, 13:31

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Оккупант сам оказался в подвале «ДНР».

В оккупированном Донецке карма настигла боевика «ДНР» Вадима Погодина по кличке Керчь, который вместе с друзьями в 2014 году жестоко пытал и убил 17-летнего краматорского футболиста Степана Чубенко за то, что у подростка нашли украинскую символику.

Журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале пишет, что внезапно в начале марта Погодина схватили и бросили на подвал в «ДНР» местные боевики.

Журналист отмечает, что в Украине Погодина заочно приговорили к пожизненному заключению, однако в РФ и ОРДЛО никаких претензий к нему не было - Погодин не прятался и спокойно гулял на свободе, занимался бизнесом, раздавал интервью.

Но в марте 2023 года Погодин перешел кому-то дорогу и в один момент из «защитника Донбасса» превратился в «организатора ОПГ». Тут-то соратники по «русскому миру» и припомнили ему убийство подростка в 2014 году.

Представители так называемого «МВД ДНР» кинули Погодина в подвал и радостно отчитались об этом на своем официальном сайте.

«От всей души желаю Погодину пережить то, что он сам и его соратники делали со Степаном Чубенко и другими нашими пленниками в «Изоляции», - отмечает Казанский.

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