Количество фур на въезд в Литву из Беларуси увеличилось в два раза
- 7.03.2023, 13:52
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Что происходит на границе.
Количество грузовиков на въезд в Литву увеличилось в два раза за последние сутки. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
По данным ведомства, наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» ( с белорусской стороны — «Каменный Лог»).
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»).
К перераспределению транспортных потоков привели закрытие пункта пропуска в польских «Бобровниках» и ограничение движения фур в «Кукурыках». «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители грузовиков могли пересечь границу Беларуси и Польши.