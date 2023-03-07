Количество фур на въезд в Литву из Беларуси увеличилось в два раза 7.03.2023, 13:52

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Что происходит на границе.

Количество грузовиков на въезд в Литву увеличилось в два раза за последние сутки. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По данным ведомства, наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» ( с белорусской стороны — «Каменный Лог»).

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»).

К перераспределению транспортных потоков привели закрытие пункта пропуска в польских «Бобровниках» и ограничение движения фур в «Кукурыках». «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители грузовиков могли пересечь границу Беларуси и Польши.

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