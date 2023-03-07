Боец ВСУ о боях в Бахмуте: Россиян ждет сюрприз 7.03.2023, 14:07

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Кирилл Сазонов

В город подходит подкрепление.

Ситуация на Бахмутском направлении уже более полугода остается очень сложной, но украинские защитники держат оборону.

Украинский политолог и доброволец Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов, сейчас воюющий на Бахмутском направлении, рассказал сайту Charter97.org, что сейчас происходит в самой горячей точке фронта.

— Стоит говорить не только о Бахмуте, а о Донецком направление в целом. Ситуация сейчас очень тяжелая на Бахмуте, Угледаре, Авдеевке, Марьинке. По всем этим направлениям оккупанты изо всех сил очень активно лезут, но всюду получают отпор от ВСУ. Все Донецкое направление сейчас — это место самых жестких боев. Именно тут сосредоточены основные силы врага и, соответственно, украинские силы обороны.

— Почему оккупанты так вцепились именно в Бахмут?

— Сам по себе Бахмут — интересная логистическая точка. Если говорить о стратегическом значении Бахмута, то с севера на юг — это трасса Мариуполь-Донецк-Горловка-Майорск-Бахмут и выходит на Славянск. На запад из Бахмута трасса идет на Константиновку через канал Северский Донецк — Донбасс, а дальше на Покровск и Днепр.

Россияне уже полгода бьются за Бахмут, уже несколько раз заявляли о его «взятии». Город приобрел для них символическое значение. Русским нужно его взять любой ценой, чтобы доложить хоть о каких-то успехах. Киев «за три дня» взять не получилось, Украину «за семь дней» тоже. Они мечтали в первую очередь захватить Харьков, Одессу, Николаев, называя их «русскими городами» и тоже, как у нас говорят, «спіймали облизня» (потерпели неудачу — Прим. Charter97.org). Из Херсона, единственного захваченного областного центра, они тоже вынуждены были уйти.

Уже понятно, что шансов у россиян нет никаких. Запорожье им тоже не светит. Бахмут — это хоть что-то для новостей, что можно «скормить» через телевизор россиянам. Якобы есть «результаты» и «победы». Они разбиваются в лепешку, а мы их уничтожаем. Вот только за сутки больше ста ликвидировано. Украина держится, немножко подравняли фронт.

Вчера было заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Владимир Зеленский обратился к Валерию Залужному (главнокомандующий ВСУ — прим.) и Александру Сырскому (командующий Сухопутными войска ВСУ — прим.) по вопросу, что делать с Бахмутским направлением. Военные однозначно высказались за укрепление обороны, не за отступление. Ставка единогласно проголосовала, что Бахмут будем держать. Вот такая политическая и военная ситуация на данный момент.

Хочу сказать, что сюда россияне кидают уже не только «чмобиков», мобилизованных с оккупированных «ЛНР» и «ДНР», а и штурмовиков, десантников, серьезные подразделения «вагнеровцев». В общем, все, что могут. Поэтому бои жесткие. Они несут сумасшедшие потери, нельзя сказать, что и мы пуленепробиваемые. У нас тоже есть потери, но они несопоставимы с российскими.

— Чего ожидать на фронте в ближайшее время?

— Контрнаступления ВСУ. Никто не может сейчас сказать, где конкретно оно будет, в какой момент. Как мы шутим, «не надо портить оркам сюрприз, им будет неинтересно».

Мы же прекрасно помним, как обещали взять Херсон, концентрировали там все силы. Ведь сейчас на словах обмануть кого-то тяжело, есть спутники и агентурные разведки. Мы действительно под Херсон бросили очень мощные боеспособные части, группировку там собрали, противник готовился обороняться. Мы тоже шутили, что «тайно» готовимся выдвигаться на Херсон, противник «тайно» готовит оборону и поэтому операция называется «Цитадель». А потом внезапный удар на Изюмское направление, Харьковщину и прекрасный результат — освободили несколько городов, большую территорию, даже Лиман.

Возможно, что так будет и здесь. Мы будем концентрировать силы, отвлекать их, а удар будет, допустим, со стороны Кременной или Запорожья на Бердянск. Может быть все что угодно. Наше командование этого не раскрывает и правильно делает. Война — это искусство наносить внезапные удары.

В общем, пока Бахмут держим. Подходят подкрепления. Не могу сказать, сколько, кто и куда подходит, потому что, опять-таки, не будем портить оркам сюрприз. Есть артиллерия, системы залпового огня, авиация помогает.

На Бахмуте воюют все: и ВСУ, и тероборона, и Национальная гвардия, и пограничники тут «дают такого», что спецназ отдыхает, и полиция. Все работают на общую победу.

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