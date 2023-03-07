Полковник ВСУ о словах Лукашенко про «Мачулищи»: Он забыл еще «Моссад» 2 7.03.2023, 15:24

5,896

Белорусская пропаганда работает по советским методичкам.

Еще 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме «Мачулищи» под Минском. В результате повреждения получил российский самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски крылатых ракет по Украине.

Сегодня же Лукашенко заявил, что якобы задержан человек, который причастен к взрывам в Мачулищах. Его якобы курировали СБУ и ЦРУ. Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта, полковника запаса Вооруженных сил Украины Сергея Грабского прокомментировать заявление белорусского диктатора.

— Он забыл про «Моссад», южноамериканскую, румынскую, польскую разведки и десяток других. Отвечу просто — в Беларуси 37-ой год. Человек сознается во всех грехах и работе на два десятка разведок. Назначить виновного — это очень просто. Им может стать любой человек, который, к примеру, косо посмотрел на проходящего милиционера. Остальное — дело техники.

Удивительно другое, почему так долго искали. Должны были задержать в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать «эффективность».

— Что скажете про реакцию белорусской пропаганды на взрывы в Мачулищах: сначала это было полное молчание, затем отрицание и попытки показать, что все с самолетом в порядке, сейчас же они нашли «диверсанта» и говорят, что все-таки атака была.

— Это все вписывается в концепцию основ советской пропаганды. Замалчивание, отрицание, а потом демонстрация «эффективной» работы соответствующих органов. Ничего нового мы не увидели. Как будто в Беларуси остановилось время и никуда не двигается. Откройте любое сообщение из советских времен и будет примерное то же самое.

Когда у государства не существует демократических основ, то оно может действовать только такими методами. Все абсолютно предсказуемо.

— Самолет ДРЛО А-5OУ из Мачулищ улетел на ремонт в Таганрог. Взамен россияне ничего не прислали. Почему?

— Во-первых, таких самолетов у россиян немного. Именно «У» всего, если не ошибаюсь, за 30-ть лет Россия смогла сделать аж шесть штук. Они понимают, что в Беларуси такие техника находится в зоне поражения, есть определенные риски, что и другой самолет может быть поврежден.

Нужно понимать, что эти самолеты перекрывают целые направления. Очень рискованно сейчас подвергать удару другие стратегически важные направления для РФ.

Они попытаются этот ДРЛО А-50У с «Мачулищ» быстро отремонтировать. Скажу, что его задача была достаточно ограниченной. Он не координировал нанесение ударов, а только отслеживал активность систем ПВО Украины, предоставлял информацию о позициях украинских радиолокационных станций. Поэтому пока россияне или будут пытаться обходиться некими тактическими средствами, или пока на этом направлении активность не будет проявляться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».