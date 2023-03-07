Лукашисты задержали на границе польские яблоки на более чем миллион долларов

Лукашисты задержали на границе польские яблоки на более чем миллион долларов1
- 7.03.2023, 15:33
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24 грузовика следовали через пункт пропуска «Козловичи».
Сотрудники лукашенковской таможни предотвратили ввоз на территорию ЕАЭС польскими фирмами-перевозчиками крупных партий свежих яблок, сообщили в ГТК.
В таможенном комитете рассказали, что 24 грузовика следовали через пункт пропуска «Козловичи». Для проведения таможенного контроля водители транспортных средств представляли не соответствующие товару фитосанитарные сертификаты, чем поставили под вопрос качество и безопасность ввозимых яблок. Всего перевозчики пытались переместить через белорусско-польскую границу около 500 тонн яблок стоимостью 3,2 млн рублей (около 1,28 млн долларов).
В отношении перевозчиков начали административные процессы по ч. 3 ст. 15.5 КоАП (Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений). В целях обеспечения предусмотренного штрафа на денежные средства перевозчиков, а это в общей сложности около 1 млн рублей, наложен арест.
Напомним, что сегодня замглавы МВД Польши Мацей Вонсик заявил о возможности полного закрытия пограничного «окна» для Беларуси.