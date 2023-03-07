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Лукашенко обматерил Тертеля, Лаппо и Кубракова

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  • 7.03.2023, 17:14
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Лукашенко обматерил Тертеля, Лаппо и Кубракова

У диктатора сдали нервы после взрыва в Мачулищах.

Лукашенко рассказал, что обматерил силовиков после взрыва на аэродроме в Мачулищах.

«По моему распоряжению еще до командировки в Китай (вы, наверное, об этом догадались) были отданы самые жесткие распоряжения силовикам (вот они здесь находятся). Там я ругался на вас, и матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте», — заявил Лукашенко.

Судя по всем, речь шла о главе КГБ Иване Тертеле, главе Погранслужбы Анатолии Лаппо и главе МВД Иване Кубракове, которых сегодня наградил диктатор. Ранее они принимали участие в Совбезе, экстренно созванного после взрыва в Мачулищах.

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