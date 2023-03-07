Белорусы тестируют «воздушную тревогу» на границе с Брянской областью 7.03.2023, 17:27

Проверка пройдет в зоне загрязнения ЧАЭС.

Сигнал «воздушной тревоги» сегодня испытывают в Светиловичах Ветковского района, сообщает «Флагшток».

«Примечательно, что тестирование системы идет в небольшом депрессивном поселении в зоне загрязнения ЧАЭС в нескольких километрах от границы Брянской области РФ», — пишет издание.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Слуцком районе устанавливают новую автоматизированную систему оповещения. Громкоговоритель появился на здании Слуцкого райисполкома.

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