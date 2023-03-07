закрыть
7 марта 2023, вторник, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы тестируют «воздушную тревогу» на границе с Брянской областью

  • 7.03.2023, 17:27
Белорусы тестируют «воздушную тревогу» на границе с Брянской областью

Проверка пройдет в зоне загрязнения ЧАЭС.

Сигнал «воздушной тревоги» сегодня испытывают в Светиловичах Ветковского района, сообщает «Флагшток».

«Примечательно, что тестирование системы идет в небольшом депрессивном поселении в зоне загрязнения ЧАЭС в нескольких километрах от границы Брянской области РФ», — пишет издание.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Слуцком районе устанавливают новую автоматизированную систему оповещения. Громкоговоритель появился на здании Слуцкого райисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов