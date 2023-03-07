FT: Китай предстал перед судьбоносным выбором 9 7.03.2023, 17:40

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Си Цзиньпин

Решение Пекина многое скажет о том, как он видит будущее мира.

Глава КНР Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим лучшим другом. Но теперь российскому лидеру остро необходима помощь Китая. Путинская армия увязла в Украине, у нее заканчиваются боеприпасы.

Следует ли Си Цзиньпину доказать, что он настоящий друг, начав поставлять России оружие? Решение Китая многое скажет о том, как он видит будущее мира, - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в своей статье.

«Решение начать поставлять оружие России будет означать, что Китай верит в неизбежность усиления противостояния с США, а возможно и хочет этого. Вместе с тем, решение не давать оружие России укажет на то, что Китай все еще убежден: напряжение в отношениях с США можно обуздать, а глобализацию – спасти», – говорится в статье.

Влиятельные голоса в Пекине полностью понимают риски, связанные с поставкой Москве заканчивающихся у нее боеприпасов. В частности, российской армии нужны артиллерийские снаряды и беспилотники. На прошлой неделе полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо написал: «Если Пекин примет сторону Москвы в конфликте, тогда мы окажемся на рассвете Третьей мировой войны». С такой точки зрения решение Китая начать поставки оружия кажется невероятным. Но правительство США уверено, что в Пекине продолжаются серьезные дебаты на эту тему. Поэтому Китай в конце концов сделает судьбоносное решение.

Рахман пишет, что причины, по которым Си Цзиньпин может серьезно увеличить поддержку Путина, черпают свое начало из объявления «дружбы без границ» в феврале 2022 года, за три недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Более важным, чем само объявление, был общий анализ, на котором оно базировалось. Путин и Си Цзиньпин изложили общее понимание мира. Они оба считают США главной угрозой для амбиций их стран и политических режимов. Сопротивление американской силе – это общая задача, которая их объединяет.

Си Цзиньпин ездил с визитами к Путину чаще, чем к любому другому мировому лидеру. Для него худший сценарий – это падение Путина и замена его прозападным лидером. Это все еще кажется очень далекой вероятностью. Но даже если Путин останется у власти, унижение и ослабление России выставит США более сильными, а Китай – более изолированным. В Пекине есть те, кто утверждает, что как только с Россией будет покончено, Америка возьмется за Китай.

Есть еще две причины, почему китайская сторона может рискнуть и начать поддерживать Путина. Первая из них состоит в том, что ближайшие советники Си Цзиньпина могут больше, чем полковник Чжоу, верить в способность Китая контролировать риск эскалации. Они будут утверждать, что как только Вашингтон поймет, что Пекин не позволит Москве потерпеть поражение, Запад заставит Украину согласиться на мирное урегулирование на условиях, приемлемых для России.

Вторая причина, почему Китай может рискнуть началом глобального конфликта, более мрачная. Националисты в Пекине могут поверить, что прямая конфронтация с США уже началась. В ЦРУ говорят, что Си Цзиньпин уже приказал китайским военным быть готовыми к вторжению в Тайвань в 2027 году. Президент Джо Байден несколько раз говорил, что США защитят Тайбэй, если его атакуют.

Разумеется, есть разница между наращиванием китайских возможностей для вторжения в Тайвань и принятием твердого решения атаковать. Но если более мрачные западные аналитики окажутся правы и Китай действительно тяготеет к вторжению, тогда для Пекина есть смысл поддержать российские военные усилия. Если Запад продолжит вливать военные ресурсы в Украину, у него будет меньше возможностей защитить Тайвань.

Впрочем, обратная сторона поставок китайского оружия России тоже очевидна. Антикитайские настроения в Вашингтоне, которые уже и без того очень сильные, будут зашкаливать. Любая форма давления, которая только придет в голову американцам, будет применена против Китая. Уже введенное ограничение экспорта технологий будет дополнено более широкими санкциями. Пекин также потеряет всякую надежду, что ему удастся вбить клин между ЕС и США. Китайская военная поддержка России будет рассматриваться как прямая угроза безопасности Европы. Безусловно, ЕС скоро ограничит торговые и инвестиционные связи с Китаем.

Китайская сторона знает, что западные корпорации и потребители слишком сильно зависят от нее, чтобы попытаться организовать полный экономический разрыв. Но если торговля с Западом рухнет хотя бы на 30%, это выльется в высокий уровень безработицы в Китае. Это было бы проблемой для правительства, которое очень чувствительно к проявлению общественного неповиновения.

Потому, по мнению Рахмана, Китай может пойти на нелегкий компромисс. Он продолжит выставлять себя как нейтрального брокера мира в Украине, уверяя посетителей вроде немецкого канцлера Олафа Шольца, что не никто не собирается поставлять России боеприпасы. Тем временем, Пекин может попытаться организовать опосредствованные поставки оружия в РФ, возможно, через третьи страны, такие как Иран или КНДР. Президент Ирана Ибрагим Раиси побывал с визитом в Пекине в прошлом месяце. И это была первая поездка иранского президента в Китай за 20 лет.

Но политика скрытой или отрицательной китайской поддержки России – это не панацея для Пекина. В таком случае она может быть слишком ограничена, чтобы изменить ход войны в пользу Путина. А США смогут разоблачить такую помощь. Косвенная китайская военная поддержка России будет, наконец, обходным путем к той же точке назначения - прямой конфронтации с Америкой.

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