Украинский летчик объяснил, почему слова Лукашенко о самолете ДРЛО А-50У — ложь 1 7.03.2023, 18:56

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Подорванный в Мачулищах борт могут разобрать на запчасти.

Сегодня Лукашенко впервые публично подтвердил повреждение российского самолета в Мачулищах, назвав его «терактом». Он обвинил в этом «украинского диверсанта», СБУ и ЦРУ.

Сайт Charter97.org попросил полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана прокомментировать ситуацию с самолетом и заявления Лукашенко.

— Операция по уничтожению российского военного самолета в «Мачулищах» белорусскими партизанами выполнена на отлично. Подготовились и выполнили операцию теми средствами, которые были. Молодцы! Самолет поврежден, восстанавливаться он будет долго. Общая задача выполнена.

Этот самолет — летающий командный пункт, который мог управлять полетами и наведением истребителей, корректировкой ракетных атак. Уничтожение такого командного пункта принесло пользу украинским войскам и мирным гражданам, которые подвергались ракетным атакам с воздуха.

Лукашенко отыгрывает сейчас определенную партию после поездки к Си Цзиньпину в Китай. Скорее всего, он от китайцев получил задачу эскалировать ситуацию. По крайней мере, в информационном поле. Поэтому была поставлена задача российско-белорусскому КГБ сфальсифицировать какие-то показания, а далее начинать эскалировать ситуацию.

Причем Лукашенко вышел в информационное пространство не совсем корректно. Начал оскорблять президента Украины Владимира Зеленского. Зря он это сделал. После такого рода заявлений Лукашенко однозначно вместе с Путиным будет отвечать за эскалацию год назад. Он соучастник убийств в Буче, Ирпене, которые совершили части, зашедшее из Беларуси. Пострадало очень много людей. Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Его ждет примерное такая же судьба — суд, если доживет.

— Лукашенко также заявил, что самолет «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, царапин и одной пробоины в корпусе». Что вы об этом думаете?

— Если бы у ДРЛО А-50У была одна пробоина в корпусе, то никто бы его никуда не уводил. Он бы выполнял свои боевые задачи. Могу однозначно сказать, что он получил повреждения, несовместимые с продолжением нахождения на боевом дежурстве этого борта. Именно это и стояло задачей — вывести его из строя на определенное время.

То, что его угнали на ремонтный завод означает, что задачу белорусские партизаны выполнили. Однозначно, поврежден локатор, а этого элемента базы у россиян нет. Они не могут его заменить. Это те зарубежные системы, которые они не могут закупить. Для россиян это невосполнимая потеря. Скорее всего, именно этот борт может быть восстановлен, если будут снять определенные части и механизмы с других бортов. Либо могут этот борт пустить под разборку и он станет донором запчастей для других самолетов. Это будут решать уже в Таганроге.

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