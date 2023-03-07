В бою под Бахмутом погиб Герой Украины Да Винчи 1 7.03.2023, 20:24

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Дмитрий Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с 2014 года.

7 марта погиб легендарный украинский защитник, командир 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в бою погиб Да Винчи, Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины», – написал он.

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