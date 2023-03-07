В Грузии продолжаются массовые протесты 7.03.2023, 21:42

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Видеофакт.

Многотысячная акция протеста проходит в Тбилиси. Митингующие выступают против законопроекта об агентах иностранного влияния, который депутаты приняли 7 марта в первом чтении.

На площади перед зданием параламента собралось больше 10 000 человек, сообщил телеграм-канал «Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия» со ссылкой на очевидцев. Полиция перекрыла входы в здание. В МВД Грузии заявили, что акция приобрела насильственный характер и применили к протестующим слезоточивый газ и водометы.

Законопроект об иностранном влиянии внесла на рассмотрение в Госдуму 14 февраля близкая к правящей партия «Сила народа». Авторы предлагают создать реестр «иностранных агентов», куда будут вносить все некоммерческие юридические лица и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Такие юрлица должны будут каждый год сдавать специальную финансовую отчетность Национальное агентство публичного реестра. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 76 депутатов, против — 13.

После разгоревшихся протестов председатель парламента Шалва Папуашвили пообещал отправить законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы. Его примут во втором и третьем чтении только с учётом заключения европейского ведомства, заверил он.

Посольство США в Тбилиси назвало «черным днем для грузинской демократии» принятие законопроекта, «вдохновленного Кремлем», а также применение силы против протестующих. До этого в Госдепе США заявили, что инициатива грузинских парламентариев напоминает российский закон об иностранных агентах.

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