Швейцарский военный эксперт: Украина победит РФ в этом году

Швейцарский военный эксперт: Украина победит РФ в этом году5
- 7.03.2023, 22:25
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РФ теряет силы быстрее, чем во время Второй мировой войны.
Россия уже в этом году проиграет войну, которую она развязала против Украины, считает швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп.
Основываясь на собственном детальном анализе, он выразил мнение, что Украина может одержать победу в войне в октябре 2023 года, сообщает издание Wiadomosci.
«Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда одержит победу. Стратегическое уже проиграно», – подчеркнул он.
Также эксперт отметил, что «Россия скоро израсходует свои резервы, а Украину поддерживает Запад, который имеет больше огневой мощи». По его словам, сейчас «скорость разрушения» РФ очень высока и она даже выше, чем во время Второй мировой войны.
Он отмечает, что путинские войска ежедневно несут огромные потери на фронте, а мобилизованные оккупанты, которыми Путин пытается подкрепить свои войска, имеют низкую боевую ценность.
В то же время военный эксперт прогнозирует, что после поражения страны-агрессора РФ в войне ситуацией воспользуется Китай, который сделает Россию своей «дешевой автозаправочной станцией», а когда исчерпает ее, то просто покинет.