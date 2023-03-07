Швейцарский военный эксперт: Украина победит РФ в этом году 5 7.03.2023, 22:25

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РФ теряет силы быстрее, чем во время Второй мировой войны.

Россия уже в этом году проиграет войну, которую она развязала против Украины, считает швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп.

Основываясь на собственном детальном анализе, он выразил мнение, что Украина может одержать победу в войне в октябре 2023 года, сообщает издание Wiadomosci.

«Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда одержит победу. Стратегическое уже проиграно», – подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что «Россия скоро израсходует свои резервы, а Украину поддерживает Запад, который имеет больше огневой мощи». По его словам, сейчас «скорость разрушения» РФ очень высока и она даже выше, чем во время Второй мировой войны.

Он отмечает, что путинские войска ежедневно несут огромные потери на фронте, а мобилизованные оккупанты, которыми Путин пытается подкрепить свои войска, имеют низкую боевую ценность.

В то же время военный эксперт прогнозирует, что после поражения страны-агрессора РФ в войне ситуацией воспользуется Китай, который сделает Россию своей «дешевой автозаправочной станцией», а когда исчерпает ее, то просто покинет.

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