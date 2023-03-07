Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси 4 7.03.2023, 22:47

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Саломе Зурабишвили готовит экстренное обращение к гражданам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, отменила запланированные там встречи из-за протестов в Тбилиси, сообщили в ее администрации. В ближайшее время она обратится к гражданам, добавили там.

Протесты в Тбилиси возникли из-за принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иноагентах. Согласно документу, в Грузии таковыми будут считаться юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

После этого у здания парламента в Тбилиси начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Против участников акции применили слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим подойти к входу в здание. На проспекте Руставели перекрыто движение, недалеко размещен спецназ. Из здания эвакуировали депутатов.

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