Президент Грузии поддержала протестующих 5 7.03.2023, 23:11

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Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иностранных агентах и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики.

Она опубликовала обращение в Facebook.

«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», - подчеркнула президент.

«Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван [из парламента Грузии]», — сказала она.

Протесты в Тбилиси возникли из-за принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иноагентах. Согласно документу, в Грузии таковыми будут считаться юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

После этого у здания парламента в Тбилиси начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Против участников акции применили слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим подойти к входу в здание. На проспекте Руставели перекрыто движение, недалеко размещен спецназ. Из здания эвакуировали депутатов.

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