В оккупированном Бердянске случились мощные «прилеты» 8.03.2023, 3:46

Там кучковались мобилизованные РФ.

Вечером во вторник, 7 марта, в оккупированном Бердянске гремели взрывы. Вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне «Колония».

Первые кадры с заревом на месте происшествия опубликовал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«У оккупантов что-то пригорело. Местные сообщают, что это якобы последствия «прилета», - написал глава города.

По данным офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, под удар могло попасть место скопления российских оккупантов. Потери уточняются.

«Россияне пишут, что это камыш. А нам сообщают, что это камыш из мобилизованных», - написал военный обозреватель.

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