В оккупированном Бердянске случились мощные «прилеты»
- 8.03.2023, 3:46
Там кучковались мобилизованные РФ.
Вечером во вторник, 7 марта, в оккупированном Бердянске гремели взрывы. Вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне «Колония».
Первые кадры с заревом на месте происшествия опубликовал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
«У оккупантов что-то пригорело. Местные сообщают, что это якобы последствия «прилета», - написал глава города.
По данным офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, под удар могло попасть место скопления российских оккупантов. Потери уточняются.
«Россияне пишут, что это камыш. А нам сообщают, что это камыш из мобилизованных», - написал военный обозреватель.