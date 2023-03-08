С российскими солдатами в Беларуси стали происходить загадочные вещи 5 Александр Коваленко

8.03.2023, 8:35

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Куда деваются военный контингент РФ?

Вот уже вторую неделю к ряду с территории Беларуси вывозятся подразделения 6 МСД 3 АК российских оккупантов, которые размещались на белорусских полигонах и проходили подготовку. Уменьшение л/с уже превышает 5 тысяч чел.

Фактически, подразделения 6 МСД 3 АК вывозят с Беларуси с последующей отправкой, в первую очередь, в Луганскую область, для усиления луганской группировки РОВ. Но тут весьма примечательный вот какой момент…

Вывозить-то, они вывозят, а кого завозят вместо?

Напомню, что в предыдущий раз в Беларуси размещалась 2 МСД 1 ТА, численно до 11 тыс. л/с. После того как эти подразделения пошли подготовку их так же стали вывозить из РБ, но при этом, одновременно завозить 6 МСД 3 АК. Сейчас же, уже вторую неделю россиян только вывозят.

Это, мягко говоря, смущает. Смущает, поскольку возникает ряд вопросов. В частности, полигоны в Беларуси использовались в связи нехваткой оных в России, для подготовки всей массы частично мобилизованных. Что изменилось? Теперь полигонов достаточно?

На самом деле – нет. Тогда, выходит, стало меньше биомассы, которую следует готовить, но если это так, то значит, что мобилизационные действия не дотягивают сейчас в России даже до четверти от осенних мероприятий, а это в перспективе чревато нехваткой людского ресурса, с учетом потерь РОВ.

Собственно, внимательно наблюдаем за происходящим процессом в Беларуси, поскольку если в ближайшие дни/недели в РБ не начнут завозить новую партию сырых чмонь, то можно будет сделать осторожные, но весьма занимательные, предварительные выводы из происходящего.

Александр Коваленко, t.me

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