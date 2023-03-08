Массовые протесты в Грузии: что происходит на данный момент 1 8.03.2023, 8:46

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фото: epa

Акция переместилась с площади перед парламентом на улицы Тбилиси.

7 марта в Грузии парламент поддержал в первом чтении проект закона об «иностранных агентах». Он был принят на фоне массовых протестов.

Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» поддержали 76 депутатов, против высказались 13.

Документ предусматривает, что в стране появится реестр «иностранных агентов», где будут содержаться все некоммерческие юридические лица и средства массовой информации, финансируемые более чем на 20% из-за границы.

На 9 марта назначено голосование по второму варианту законопроекта об «иноагентах» - «О регистрации иностранных агентов». Он вводит понятие «агент иностранного влияния». Такой статус могут получить любые физические и юридические лица, финансируемые из-за границы.

В ответ на это под зданием грузинского парламента вчера собрались люди, выступающие против принятия законопроекта.

Против них силовики применили водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать.

Американское посольство в Тбилиси назвало события 7 марта «черным днем для грузинской демократии».

Грузинская оппозиция считает нововведение калькой из российских репрессивных законов об «иноагентах», который вводится с целью дискриминировать неугодные грузинским властям НПО и СМИ и ограничить их деятельность.

Как пишут грузинские СМИ, полиция открыла огонь резиновыми пулями по протестующим.

Поздно вечером на протест собралось еще больше людей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иностранных агентах» и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики.

Ночью акция протеста в Тбилиси, зачищенная от площади перед парламентом, переместилась на прилегающие улицы.

Спецназ, по прежнему, применяет слезоточивый газ и выборочно задерживает активных участников протеста. На данный момент известно о 20 пострадавших и около 100 задержанных. Несколько тысяч человек скандируют «Сакартвело» и остаются в центре столицы.

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