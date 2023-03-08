ВСУ усилили контратаки возле Бахмута 1 8.03.2023, 9:35

4,642

Наступление ведется на позиции россиян в районе реки Бахмутка.

Украинские защитники активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны украинского города Бахмут, который является главной целью армии РФ на востоке Украины. Там Кремль уже «похоронил» не менее 30 тысяч российских солдат.

Согласно карте американского Института изучения войны (ISW), ВСУ ведут бои к западу от Бахмута, в то время как россияне, вероятно, захватили восточную часть города (к востоку от реки Бахмутка) после контролируемого отхода украинских бойцов с этого участка обороны.

Отмечается, что во время боев за Бахмут 7 марта армия РФ продолжила вести наземные атаки в городе и его окрестностях. Согласно геолокационным кадрам, в интервале между 6 и 7 марта российские позиции возле реки Бахмутка сдвинулись на 200 м ближе к восточной части города, хотя ранее их там не наблюдали.

При этом в Генштабе отмечали, что силам ВСУ удалось отбить российские атаки, как непосредственно на Бахмут, так и к северо-востоку от города близ Федоровки (15 км к северо-востоку) и Белогоровки (20 км к северо-востоку); северо-западнее Бахмута в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее), Ягодного (1 км северо-западнее) и Железянского (10 км северо-западнее); к западу от Бахмута в районе Ивановского (5 км к западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки (7 км к юго-западу).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».