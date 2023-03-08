Резкие изменения на фронте: произошел слом, россияне готовятся к обороне 1 8.03.2023, 10:00

12,498

фото: getty images

Войска РФ пересмотрели свои цели в Донецкой области Украины.

Российские оккупанты, вероятнее всего, готовятся перейти к оборону. Перед этим они хотят попытаться выровнять границы захваченной части Донецкой области.

Такое мнение высказал военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив в интервью ТСН. Он отмечает, что оккупанты могут планировать перейти в оборону, потому что уже не видят перспектив своего наступления.

По мнению Андрусива, на фронте уже вероятно произошел слом.

«Он (враг, – ред.) хочет попытаться выровнять границы Донецкой области. Я склонен считать, что россияне готовятся к обороне. Я считаю, что этот слом произошел уже. Они уже видят бессодержательность и бесперспективность своих масштабных наступательных кампаний», – сказал он.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут именно потому, чтобы хоть каким-то образом оправдать огромные потери в путинской армии.

Также Андрусив обратил внимание, что российские захватчики на этой неделе объявили так называемой «столицей» оккупированной Запорожской области Мелитополь. По словам военнослужащего, это может указывать на то, что оккупанты уже фактически публично отказались от намерений захватить Запорожье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».